Два банка Азербайджана намерены выйти на польский рынок

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Два коммерческих банка Азербайджана сообщили о намерении выйти на польский рынок соответствующим государственным структурам этой страны. Это ОАО "PAŞA Bank" и Международный банк Азербайджана. Как сообщает Report, об этом заявил на проходящем в Баку сегодня заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Польша азербайджанский сопредседатель комиссии, министр энергетики Натиг Алиев.

По мнению Н.Алиева, связи между двумя странами развиваются во многих сферах, в том числе и в сфере сельского хозяйства.

Польский сопредседатель, заместитель премьер-министра, министр экономики Януш Пехочинский отметил, что польские компании заинтересованы в строительстве трамвайных путей в Баку: "Польша оценила внутреннюю ситуацию Азербайджана в сфере транспорта. Мы хотим вложить инвестиции в эту сферу".

По его словам, транспорт является одной из сфер, в которой Польша хотела бы сотрудничать с Азербайджаном, в том числе они заинтересованы в восстановлении трамвайных путей: "Мы уже приняли решение о восстановлении трамвайных путей, имеющих важное значение в транспорте Баку. Как вы знаете, мы сотрудничаем со многими странами в этой сфере и заинтересованы во внедрении инноваций на внутреннем транспорте Баку".

Отметим, что к концу заседания межправительственной комиссии был подписан заключительный протокол.