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    Долларовые миллиардеры потеряли в 2015 году 300 млрд долларов

    В 2015 году в мире появилось 210 новых миллиардеров

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Долларовые миллиардеры мира в 2015 году потеряли в общей сложности около 300 млрд долларов. Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом говорится в совместном исследовании банка UBS и аудиторской компании PwC.

    По информации, в прошлом году общий капитал миллиардеров составил 5,1 трлн против 5,4 трлн долларов в 2014 году.

    Несмотря на падение общего капитала миллиардеров, их численность растет. В 2015 году в мире появилось 210 новых миллиардеров, 150 из которых - индивидуальные предприниматели.

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