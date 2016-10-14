Долларовые миллиардеры потеряли в 2015 году 300 млрд долларов

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Долларовые миллиардеры мира в 2015 году потеряли в общей сложности около 300 млрд долларов. Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом говорится в совместном исследовании банка UBS и аудиторской компании PwC.

По информации, в прошлом году общий капитал миллиардеров составил 5,1 трлн против 5,4 трлн долларов в 2014 году.

Несмотря на падение общего капитала миллиардеров, их численность растет. В 2015 году в мире появилось 210 новых миллиардеров, 150 из которых - индивидуальные предприниматели.