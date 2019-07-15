Долг Грузии перед Азербайджаном сократился

На 1 июля этого года долг Грузии перед Азербайджаном составил 7,269 млн долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете министерства финансов Грузии.

В месячном сравнении долг соседней страны перед Азербайджаном уменьшился на 166 тыс. долларов.

Общий объем внешнего долга Грузии в месячном сравнении сократился на 70 900 долларов, составив 5 438,040 млн долларов. 5 229,508 млн долларов из этой суммы приходятся на долю правительства.

Наибольший объем долга соседней страны перед Германией (317,048 млн долларов), Францией (241,016 млн долларов) и Японией (218,843 млн долларов).

Долг Грузии перед Турцией, Россией и Арменией в месячном сравнении немного сократился и составил 13,980 млн долларов, 56,478 млн долларов и 7,903 млн долларов соответственно.