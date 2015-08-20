Директор ADCO: Мы способны решить самые сложные задачи

Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ Существуют направления деятельности человека, без которых уже невозможно представить современную жизнь. Реклама и ее производители занимают твердые позиции в современном обществе и становятся неотъемлемой частью любой сферы экономики. Пережив за свое существование несколько этапов "эволюции", рекламные агентства сегодня по праву входят в число двигателей прогресса. Рекламный рынок в Азербайджане, конечно же, находится на стадии развития, но, тем не менее, сегодня уже можно наблюдать некоторые локальные агентства, которые отвечают достаточно высоким требованиям клиентов, учитывая степень сложности заказов, качество выполнения работ, а главное, результат предоставляемых услуг.

Report представляет интервью с директором одной из таких организаций – Рекламного Агентства ADCO Эльнуром Эйвазовым, в котором собеседник рассказывает о том, какие задачи способно выполнить его агентство и как при этом выглядеть более привлекательными в условиях конкуренции на рекламном рынке.

- Как появилось ваше агентство и в чем его специфика?

- Меня всегда интересовала сфера маркетинга и рекламы. Так получилось, что нашлись единомышленники, и в 2011 году мы создали свое рекламное агентство полного цикла под названием ADCO. В процессе работы успели выявить свои сильные стороны: продакшн, BTL, организация ивентов и др. Сегодня ADCO - это молодая, энергичная команда, которая открыта для любого рода экспериментов и нововведений, у нас замечательные клиенты, каждый из которых для нас очень ценен и неповторим.

- Расскажите о ваших клиентах.

- С чувством удовлетворения, мы можем сказать, что работаем с большой клиентской базой, которая нам доверяет. Наши клиенты – представители самых разных отраслей, как частных, так и государственных. Среди них финансовые организации – это банки, страховые компании, отрасли промышленности, сфера коммуникаций и др., причем сотрудничество с ними продолжается не только в рамках одного проекта, а по многим направлениям рекламной активности.

- Почему о вас так мало информации?

- Дело в том, что агентство такого профиля не нуждается в особом пиаре. Осуществлённые проекты – это и есть наше имя, наша реклама.

- Какой проект стал наиболее серьезным для вашего агентства за последнее время?

- Пожалуй, самым значимым проектом за последнее время стал павильон на Приморском бульваре, который был приурочен к Первым Европейским играм-2015. Павильон представлял собой сооружение длиной в 20, шириной 7 метров в виде логотипа компании-клиента.

Сроки для реализации данного проекта были чрезвычайно сжатыми, но нам удалось в режиме 24/7 построить павильон за 36 дней. Специалисты в этой сфере прекрасно понимают, чтобы предоставить качественную работу в столь кратчайшие сроки, необходимо задействовать очень большие ресурсы. И наше агентство справилось с поставленной задачей, благодаря тому, что в свое время организовало работу продакшн-цеха.

Помимо строительства, мы обеспечивали павильон техническим оборудованием, и пока он функционировал, производили контроль над всеми процессами. Сегодня мы можем смело браться за реализацию самых смелых проектов именно за счет правильной продакшн политики. Мы предоставляем клиенту любые услуги в сфере производства рекламных конструкций, начиная от маленьких стендов для маркетов, заканчивая стендами в выставочных центрах и другими крупными конструкциями.

- Реклама, как известно, тесно связана с экономическими процессами, насколько эти процессы влияют на ваши отношения с клиентами и на рынок в целом?

- Несомненно, процессы экономического развития влияют и на рекламную сферу. Как известно в зависимости от экономического положения компании пересматривают, а то и полностью сокращают расходы на рекламу. При таких условиях мы часто сталкиваемся со сложными задачами. А именно, необходимостью реализовывать большие проекты с минимальными затратами. Здесь важно подойти к поставленной задаче очень четко, выявляя все выгодные и невыгодные стороны, обдумав каждую деталь до мелочей. К примеру, глядя на тот же павильон, может показаться, что это очень дорогостоящий проект, однако мы подошли к этому вопросу рационально. И если изначально для строительства павильона предполагалась очень крупная сумма, мы путем оптимизации определенных производственных процессов здорово сократили предусматриваемый бюджет. Это, если хотите, своего рода антикризисные меры, которые мы разрабатываем и предлагаем своим клиентам.

- Как вы оцениваете в целом рекламную сферу в Азербайджане?

- Наряду с тем, что в Азербайджане существует немало сетевых рекламных компаний, уже достаточно много локальных рекламных агентств заявляющих о себе, как о высокопрофессиональных и весьма конкурентоспособных организациях с различными сферами деятельности. Без лишней скромности могу отметить, что в сфере продакшн и BTL мы, на данном этапе, являемся одной из самых сильных компаний в стране.

- Как вы планируете в дальнейшем развивать свое агентство?

- Для нашей компании приоритетом служит успешный проект, а только потом заработок. Мы сторонники того, чтобы заявлять о себе посредством решений трудоемких и интересных задач, и уже зарекомендовали себя как организация, которая берется за самые немыслимые проекты. Мы разработали такой механизм, благодаря которому клиент может быть уверен, что все этапы проекта будут выполнены на должном уровне и в срок. С каждым новым проектом наше агентство получает ценный опыт и стимул к дальнейшему развитию.

- Что бы вы сами хотели добавить к вышесказанному?

- Пользуясь таким замечательным случаем, хотел бы обратиться непосредственно к рекламодателям: Уважаемые рекламодатели, не откладывайте ваши проекты, только потому, что они могут потребовать больших затрат, не пугайтесь грандиозных замыслов, поскольку всегда можно найти золотую середину и воплотить в жизнь самую, казалось бы, невероятную идею, даже при небольших бюджетах. Мы вам в этом поможем.