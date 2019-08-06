Делегация Тюменской области обсудит в Азербайджане вопросы сотрудничества

Центр поддержки экспорта Тюменской области организует бизнес-миссию с участием представителей экспортно-ориентированных предприятий в Баку с 11 по 16 августа, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Программа бизнес-миссии включает деловые встречи и биржу контактов в формате B2B. В рамках визита состоятся переговоры с потенциальными партнерами из Азербайджана, а также индивидуальные посещения предприятий-импортеров города Баку.

Наряду с этим, при поддержке центра в рамках миссии планируется подписание соглашений на осуществление пробных поставок.

По словам заместителя генерального директора ООО "Тюмень-Прибор" Юлии Медведевой, Азербайджан интересен компании, тем более, что прежде сотрудничества с этим регионом не было.

"Наша компания 17 лет работает в сфере нефтегазового сервиса, предоставляя полный комплекс услуг в промышленной автоматизации объектов нефтяной, газовой, энергетической и других отраслей. Мы уже наметили ряд предприятий республики, с которыми можно обсудить вопросы взаимодействия. В первую очередь мы ориентированы на сотрудничество в нефтегазовой отрасли", – отметила Ю.Медведева.

Отмечается, что cреди других участников бизнес-миссии – ЗАО "Тюменский машиностроительный завод" (производство ведомых дисков сцепления для грузовых и легковых транспортных средств отечественного и импортного производства), ООО "Жизнь" (добыча торфа и сапропеля) и АО "ИПФ "СибНА" (новейшие технологии в сфере коммерческого учета энергоносителей).