Daimler выплатит своим сотрудникам в Германии по €1 тыс.

Германский автоконцерн Daimler намерен выплатить своим работникам в ФРГ бонус в размере 1 тыс. евро, чтобы компенсировать затраты, возникшие у сотрудников в связи пандемией коронавируса.

Германский автоконцерн Daimler намерен выплатить своим работникам в ФРГ бонус в размере 1 тыс. евро, чтобы компенсировать затраты, возникшие у сотрудников в связи пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на члена правления компании Вильфрида Порта.

Как указывает агентство, речь, в частности, идет о затратах, вызванных необходимостью выполнять требование ношения масок, а также связанных с переводом сотрудников на удаленный режим работы. По мнению Порта, из-за пандемии 2020 год был очень сложным. В это непривычное, по его словам, время компания всегда могла рассчитывать на желание сотрудников работать и их способность адаптироваться к новым условиям. На компенсацию, как добавил члена правления Daimler, могут рассчитывать около 160 тыс. работников компании.