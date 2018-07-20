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    Coca-Cola уплатила налоги в размере 250 млн долларов в Азербайджане

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ "Компания Coca-Cola с начала деятельности в Азербайджане и до конца прошлого года уплатила в госбюджет страны налоги в размере 250 млн долларов США".

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам новый менеджер компании по Кавказскому региону Адриан Чернаутан.

    Напомним, что он приступил к своим обязанностям с 1 июля этого года. 

    По словам А. Чернаутана, компания инвестировала 150 млн долларов в свой бизнес в Азербайджане. 

    "Полагаю, что Азербайджан обладает большим потенциалом развития, чем западные страны", - сказал он.

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