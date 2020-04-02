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Coca-Cola ограничивает деятельность в Азербайджане, Турции и Казахстане

​Coca-Cola ограничивает деятельность в Азербайджане, Турции

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Дочернее предприятие турецкой AnadoluGroup - Coca-Cola İçecek объявила о прекращении продаж и поставок травяного чая Doğadan с 30 апреля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"С конца этого месяца наша компания прекращает продажи и поставки марки Doğadan в Азербайджане, Турции и Казахстане", - отмечается в сообщении.

Отметим, что Coca-Cola İçecek приобрел Doğadan в 2007 году за 50 млн долларов США. Anadolu Group принадлежит 50,3% акций компании, Coca-Cola Co - 20,1%, Özgörkey Holding - 3,7%, остальные 25,9% пакета акций находятся в обращении на биржах.

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