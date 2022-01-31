Центр поддержки экспорта "Единое окно" способствовал экспорту на 717 млн долларов

Стоимость ненефтяного экспорта, осуществленного в январе этого года через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составила 9 млн долларов США.

Стоимость ненефтяного экспорта, осуществленного в январе этого года через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составила 9 млн долларов США.

Об этом говорится в январском выпуске "Обзора экспорта“, опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций, сообщает Report.

Согласно документу, это на 2,3% больше, чем в январе прошлого года.

С 2017 года по январь 2022 года стоимость товаров и продукции, экспортируемых через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составила 708,4 млн долларов США.