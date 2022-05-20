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Caspian Energy Club будет сотрудничать с бизнес-советом ЕС-Грузия

Caspian Energy Club будет сотрудничать с бизнес-советом ЕС-Грузия В Тбилиси подписан меморандум о взаимопонимании между Caspian Energy Club и бизнес-советом ЕС-Грузия.
Бизнес
20 мая 2022 г. 12:02
Caspian Energy Club будет сотрудничать с бизнес-советом ЕС-Грузия

В Тбилиси подписан меморандум о взаимопонимании между Caspian Energy Club и бизнес-советом ЕС-Грузия.

Как сообщает грузинское бюро Report, документ подписали председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев и генеральный секретарь бизнес-совета ЕС-Грузия Звиад Чумбуридзе.

T.Алиев отметил, что после длительного перерыва, вызванного пандемией, Caspian Energy Club возобновляет свою деятельность в Грузии: “Мы постараемся регулярно организовывать бизнес-туры, встречи, семинары и тренинги в Грузии. Для этого мы выбрали ряд партнеров, и одним из них является бизнес-совет ЕС-Грузия. Мы давно сотрудничаем с этой организацией, в период пандемии было организовано три совместных бизнес-форума в онлайн-формате с участием правительственных чиновников и представителей посольства".

Чумбуридзе отметил, что подписанный меморандум имеет очень важное значение: "Документ предусматривает усиление и расширение сотрудничества по энергетическим проектам. Потому что Азербайджан является ведущим поставщиком энергии в регионе и имеет большие возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества с Грузией в этой области. Мы готовы работать над совместными проектами с Азербайджаном и вносить вклад в укрепление связей между деловыми кругами".

После церемонии подписания состоялась встреча в формате B2B между представителями азербайджанских и грузинских компаний.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Caspian Energy Club” Aİ-Gürcüstan Biznes Şurası ilə əməkdaşlıq edəcək

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