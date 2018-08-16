Caspian Energy Award будет вручена президентам пяти прикаспийских стран

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Caspian Energy и Caspian European Club вручат международную премию "Caspian Energy Award-2018" президентам пяти прикаспийских стран в номинации "За особый вклад в развитие политического, экономического и социального сотрудничества на Каспии".

Об этом Report сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

Он отметил, что данная премия будет вручена президентам пяти прикаспийских стран, поставившим свою подпись под историческим документом – Конвенцией по статусу Каспия.

Тельман Алиев также добавил, что о подробностях вручения в индивидуальном порядке международной награды президентам будет объявлено позже.

"Статуэтка международной премии Caspian Energy Award символизирует нефтяной фонтан, верхняя часть которого изображает 5 пальцев одной ладони - 5 государств, которые равнозначно распределены. В центре изображен Каспий, который связывает пять прикаспийских государств единой судьбой", - сказал он.

По словам Тельмана Алиева, "Caspian Energy Award" присуждается мировым лидерам, внесшим свой вклад в экономическое развитие и интеграцию бизнес-сообщества стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, и служит показателем активности международного бизнеса, высокого авторитета в регионе, отражением инвестиционной привлекательности, открытости экономик стран региона.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club, автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club, и наоборот.

Председателем Caspian European Club является со дня основания президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.