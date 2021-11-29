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Бывший зампред KOBİA назначен на высокий пост в Украине  

Бывший зампред KOBİA назначен на высокий пост в Украине   Тамерлан Вахабов, занимавший должность заместителя председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса, был назначен советником министра внутренних дел Украины и главой вновь созданного в данном министерстве Офиса реформ.
Бизнес
29 ноября 2021 г. 15:18
Бывший зампред KOBİA назначен на высокий пост в Украине  

Тамерлан Вахабов, занимавший должность заместителя председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса, назначен советником министра внутренних дел Украины и руководителем Центра реформирования МВД (полиция, пограничная служба, национальная гвардия, чрезвычайные ситуации, миграционная служба и центр госуслуг).

По полученной Report информации, Т.Вахабов приступил к исполнению новых обязанностей с октября текущего года.

Отметим, что Т.Вахабов родился в 1982 году. В 1998-2002 годах обучался в Полицейской академии Министерства внутренних дел по специальности «Право», в 2003-2006 годах получил степень бакалавра по специальности «Правовое регулирование экономики» в Азербайджанском государственном экономическом университете. Он получил степень магистра по экономике и международным отношениям в Школе дипломатической службы университета Джорджтаун (США), а также степень магистра по планированию и анализу вопросов обороны в Высшей школе военно-морских сил США.
В 2002-2012 годах работал на различных должностях в Министерстве внутренних дел в рамках проекта Программы развития ООН, в Генеральном секретариате Интерпола во Франции, в Министерстве иностранных дел, в проекте «Энергетическая безопасность Черного моря - Каспия» Атлантического Совета в США, в украинской газете “Kyiv Weekly”. В 2012-2020 годах занимался предпринимательской деятельностью в сфере информационно-коммуникационных технологий. С 2020-го года являлся советником и далее заместителем Председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса, а впоследствии работал директором Объединенного транзитного оператора (коммерческое юридическое лицо), созданного Координационным советом Азербайджанской Республики по транзитным грузоперевозкам.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA-nın keçmiş sədr müavini Ukraynada yüksək vəzifəyə təyin olunub

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