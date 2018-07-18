Boeing построит новые самолеты для президента США

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Американская корпорация Boeing получила контракт на строительство новых самолетов для президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, сумма контракта составит 3,9 млрд долларов.

Как ожидается, компания приступит к реализации контракта в начале 2019 года, работа должна быть закончена в конце 2024 года.

Ранее президент Дональд Трамп выражал недовольство дороговизной контракта. В бюджете Пентагона на самолеты было заложено 3,1 млрд долларов. Однако с учетом инфляции и общих расходов, итоговая цена предположительно будет на 1 млрд долларов меньше.