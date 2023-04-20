О нас

Bloomberg: Россия контрабандой завозит элитный алкоголь в страну

Bloomberg: Россия контрабандой завозит элитный алкоголь в страну Международные алкогольные бренды не могут проконтролировать свои поставки в РФ, несмотря на санкции.
Бизнес
20 апреля 2023 г. 06:12
Bloomberg: Россия контрабандой завозит элитный алкоголь в страну

Международные алкогольные бренды не могут проконтролировать свои поставки в РФ, несмотря на санкции.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, Кремль разрешил контрабандный ввоз элитного алкоголя по схеме "параллельного импорта".

"Такие продукты, как виски Johnnie Walker и коньяк Remy Martin, доступны в России, несмотря на то, что производители прекратили экспорт в страну после полномасштабного вторжения в Украину", - говорится в материале.

Производитель коньяка Remy говорит, что ее спиртные напитки, которые продаются в магазинах, могут быть остатками запасов. Также компания предполагает, что продукцию ввезли с помощью "параллельного импорта", ввезенных в страну из стран и организаций, не подпадающих под санкции против России.

Bloomberg пишет, что производители в других отраслях, таких как косметика или персональная электроника, прекратившие экспорт в Россию, скорее всего, окажутся в аналогичном состоянии.

"В стране увеличилось количество товаров, для которых разрешен "параллельный импорт", в том числе мебель от IKEA, косметика от Lancome и игрушки от Hasbro Inc", - добавило агентство.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: “Rusiya sanksiyalara baxmayaraq, ölkəyə qaçaqmalçılıq yolu ilə elit spirtli içkilər gətirir”

Самое важное

Президент: Азербайджан предложил 5 принципов, которые лягут в основу мирного соглашения с Арменией
Президент: Азербайджан предложил 5 принципов, которые лягут в основу мирного соглашения с Арменией
19 апреля 2023 г. 22:24
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
19 апреля 2023 г. 21:41
Президент Ильхам Алиев выделил Фонду YAŞAT 5 миллионов манатов
Президент Ильхам Алиев выделил Фонду YAŞAT 5 миллионов манатов
19 апреля 2023 г. 20:07
В советский период 657 км² территории Нахчывана были незаконно переданы Армении
В советский период 657 км² территории Нахчывана были незаконно переданы Армении
19 апреля 2023 г. 18:10
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили чемпионку Европы по тяжелой атлетике Нурай Гюнгёр
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили чемпионку Европы по тяжелой атлетике Нурай Гюнгёр
19 апреля 2023 г. 17:14
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан
19 апреля 2023 г. 16:34
Президент: Открытие посольства Азербайджана в Израиле - показатель высокого уровня отношений
Президент: Открытие посольства Азербайджана в Израиле - показатель высокого уровня отношений
19 апреля 2023 г. 15:15
С 11 мая начинается прием в первые классы
ФотоС 11 мая начинается прием в первые классы
19 апреля 2023 г. 15:14
Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Израиля
Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Израиля
19 апреля 2023 г. 15:07
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
19 апреля 2023 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi