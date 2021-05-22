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Благодаря вакцинации от COVID-19 в мире появилось девять новых миллиардеров

Благодаря вакцинации от COVID-19 в мире появилось девять новых миллиардеров Об этом говорится в докладе движения The People's Vaccine Alliance, в которое входят различные правозащитные, гуманитарные и медицинские организации
Бизнес
22 мая 2021 г. 11:06
Благодаря вакцинации от COVID-19 в мире появилось девять новых миллиардеров

Девять новых миллиардеров появилось в мире благодаря прибыли фармацевтических компаний от произведенных вакцин против коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе движения The People's Vaccine Alliance, в которое входят различные правозащитные, гуманитарные и медицинские организации.

В число новых миллиардеров, в частности, вошли четыре представителя американской компании Moderna: генеральный директор Стефан Бансель, сооснователь Нубар Афеян и инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер.

Кроме того, в списке также оказались глава BioNTech Угур Шахин, генеральный директор испанской фармацевтической компании Rovi Хуан Лопес-Бельмонте и три сооснователя китайской компании CanSino Biologics.

Отмечается, что суммарное состояние новых миллиардеров достигает 19,3 миллиарда долларов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 165 млн случаев заражения коронавируса, скончались свыше 3,4 млн пациентов.

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Версия на английском языке COVID-19 vaccination gives rise to nine new billionaires

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