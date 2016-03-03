Бизнесмен Анар Ализаде удостоен премии Azeri Business Award 2015

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Решением жюри независимого бизнес-журнала "Business Time" учредитель и владелец группы компаний "Union Grand Energy PTE" Анар Ализаде удостоен престижной премии Azeri Business Award 2015.

Как сообщает Report, премия А.Ализаде представлена в номинации "Бизнес-инициатива года".

Отметим, что бизнесмен Анар Ализаде, руководствуясь призывом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева деловой элите относительно диверсификации экономики страны и оказания максимального усилия развитию ненефтяного сектора, в мае 2015 года учредил инкубационный центр Business Factory в целях оказания поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, путем развития бизнес-мышления и обеспечения их материально-технической базой.

В первые 8 месяцев деятельности компания приняла более 430 заявлений. Рассмотрев данные заявление, Baku Business Factory принял решение поддержать 17 различных бизнес-проектов. 17 выбранных проектов относятся к 11 различным отраслям бизнеса, что указывает на четкое следование организации целям по диверсификации экономики страны. 9 из этих проектов приступили к собственной деятельности и достигли получения стабильного дохода. 5 оставшихся проектов пока не приносят доходы, так как предприняли первые шаги в бизнесе. Остальные проекты находятся на стадии подготовки.