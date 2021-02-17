Безос вновь стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg

Основатель Amazon обошел Илона Маска

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 884 млн долларов США и достигло 191 млрд доллара США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). Безос обошел основателя SpaceX Илона Маска (190 млрд долларов США) и снова стал самым богатым человеком мира по версии издания.

Отметим, что 7 января 2021 года Маск обогнал Безоса и возглавил BBI, заработав 188,5 млрд долларов США. Второе место в рейтинге основатель SpaceX занял в ноябре, обойдя сооснователя Microsoft Билла Гейтса. Состояние Джеффа Безоса в 2020 году существенно увеличилось из-за распространения коронавируса, поскольку оно дало толчок онлайн-торговле. Уже к маю 2020 года акции Amazon с начала пандемии подорожали на 30%.