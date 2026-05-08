Белорусская универсальная товарная биржа намерена расширить присутствие азербайджанского бизнеса на биржевых торгах

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) ставит перед собой задачу увеличить число экспортеров из Азербайджана на своей торговой площадке.

Как передает Report, об этом сказал начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук, выступая на семинаре "Открытый диалог с бизнесом" в Баку.

По его словам, некоторые предприятия, в том числе азербайджанские, не принимают участия в торгах, поскольку их не устраивает цена.

"Но в чем особенность нашей биржевой площадки - цена как раз формируется вами, и участие каждой компании непосредственно влияет на ценообразование", - подчеркнул начальник управления БУТБ.

Он уточнил, что на сегодняшний день основу биржевого товарооборота между Азербайджаном и Беларусью составляет пилопродукция.

"Мы наблюдаем очень хорошую тенденцию в плане увеличения товарооборота в секции сельхозпродукции. При этом на данный момент речь идет о росте экспорта из Беларуси. Однако наша главная цель - именно привлечь экспортеров из Азербайджана в Беларусь, потому что, признаюсь, азербайджанские товары славятся очень высоким качеством", - добавил Я. Ковальчук.