Баланс табака и табачных изделий в импорте и экспорте сравнялся

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле текущего года в Азербайджан были импортированы табак и табачные изделия на сумму 73 296,43 тыс. долларов.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это меньше на 16,67% или 14 664 тыс. долларов.

За минувшие 7 месяцев текущего года импорт табака и табачных изделий составил 1,27% от общего объема импорта.

За отчетный период из Азербайджана было экспортировано табака и его промышленных заменителей на сумму 6 403,25 тыс. долларов, что в годовом сравнении меньше на 13,13% или 968,02 тыс. долларов.

Экспорт табака и его заменителей составил 1,27% от общего объема экспорта.