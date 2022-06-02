О нас

Baku Steel Company участвует в Международной выставке "Нефть и Газ Каспия"

Baku Steel Company участвует в Международной выставке "Нефть и Газ Каспия" ЗАО Baku Steel Company (BSC) принимает участие в 27-й Международной выставке "Нефть и Газ Каспия", которая проходит с 1 по 3 июня в Baku Expo Center в рамках Бакинской энергетической недели.
Бизнес
2 июня 2022 г. 12:41
Baku Steel Company участвует в Международной выставке Нефть и Газ Каспия

ЗАО Baku Steel Company (BSC) принимает участие в 27-й Международной выставке "Нефть и Газ Каспия", которая проходит с 1 по 3 июня в Baku Expo Center в рамках Бакинской энергетической недели.

Компания представлена на выставке большим стендом. На стенде BSC демонстрируются выпускаемые компанией высококачественные образцы квадратных и круглых заготовок, бесшовные трубы, выдерживающие высокое давление, которые используются в проектах добычи нефти и газа, строительная арматура в ассортименте, а также стальная проволока (катанка), фасонные профили и другая продукция

С первых минут выставки интерес к стенду Baku Steel Company проявили представители местных и зарубежных компаний и их дистрибьюторов, а также различных организаций. В рамках выставки проходят регулярные деловые встречи в формате B2B, ведутся переговоры.

Следует отметить, что уже более 20 лет продукция Baku Steel Company, которая является известным брендом не только в Азербайджане, но и во всем регионе, пользуется большим спросом на местном рынке и экспортируется в более чем 20 стран Европы, Америки и Азии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоBaku Steel Company participating in International Caspian Oil & Gas Exhibition – PHOTO
Версия на азербайджанском языке Фото“Baku Steel Company” Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisində iştirak edir

Экслюзивные новости

Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Великолепные виды Кяльбаджара
ФотоВеликолепные виды Кяльбаджара
2 июня 2022 г. 13:10
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
В госбюджет Азербайджана будут внесены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В госбюджет Азербайджана будут внесены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2022 г. 17:42
Индонезия хочет восстановить поставки азербайджанской нефти
Индонезия хочет восстановить поставки азербайджанской нефти
1 июня 2022 г. 14:26
ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением Формула-1
ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением "Формула-1"
1 июня 2022 г. 14:06
Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена
Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена
1 июня 2022 г. 13:25
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
31 мая 2022 г. 18:24
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с зеленой энергией
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с "зеленой энергией"
31 мая 2022 г. 16:20
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане
31 мая 2022 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi