Baku Steel Company участвует в Международной выставке "Нефть и Газ Каспия"

ЗАО Baku Steel Company (BSC) принимает участие в 27-й Международной выставке "Нефть и Газ Каспия", которая проходит с 1 по 3 июня в Baku Expo Center в рамках Бакинской энергетической недели.

ЗАО Baku Steel Company (BSC) принимает участие в 27-й Международной выставке "Нефть и Газ Каспия", которая проходит с 1 по 3 июня в Baku Expo Center в рамках Бакинской энергетической недели.

Компания представлена на выставке большим стендом. На стенде BSC демонстрируются выпускаемые компанией высококачественные образцы квадратных и круглых заготовок, бесшовные трубы, выдерживающие высокое давление, которые используются в проектах добычи нефти и газа, строительная арматура в ассортименте, а также стальная проволока (катанка), фасонные профили и другая продукция

С первых минут выставки интерес к стенду Baku Steel Company проявили представители местных и зарубежных компаний и их дистрибьюторов, а также различных организаций. В рамках выставки проходят регулярные деловые встречи в формате B2B, ведутся переговоры.

Следует отметить, что уже более 20 лет продукция Baku Steel Company, которая является известным брендом не только в Азербайджане, но и во всем регионе, пользуется большим спросом на местном рынке и экспортируется в более чем 20 стран Европы, Америки и Азии.