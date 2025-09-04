Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    Баку и Абу-Даби обсудили возможности партнерства в энергетической сфере

    Бизнес
    • 04 сентября, 2025
    • 13:05
    Баку и Абу-Даби обсудили возможности партнерства в энергетической сфере

    Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили возможности партнерства в энергетической сфере.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "X".

    Он отметил, что обсуждения состоялись в ходе видеоконференции с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Ахмедом Аль Джабером.

    "Мы обсудили реализуемые совместные проекты, взаимные инвестиции и перспективы развития сотрудничества", - говорится в публикации.

    Азербайджан ОАЭ энергетика энергосотрудничество
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan və BƏƏ enerji sahəsində tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijan, UAE mull prospects for further deepening energy cooperation

