Баку и Абу-Даби обсудили возможности партнерства в энергетической сфере
Бизнес
- 04 сентября, 2025
- 13:05
Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили возможности партнерства в энергетической сфере.
Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "X".
Он отметил, что обсуждения состоялись в ходе видеоконференции с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Ахмедом Аль Джабером.
"Мы обсудили реализуемые совместные проекты, взаимные инвестиции и перспективы развития сотрудничества", - говорится в публикации.
