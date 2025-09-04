Баку и Абу-Даби обсудили возможности партнерства в энергетической сфере

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили возможности партнерства в энергетической сфере.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "X".

Он отметил, что обсуждения состоялись в ходе видеоконференции с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Ахмедом Аль Джабером.

"Мы обсудили реализуемые совместные проекты, взаимные инвестиции и перспективы развития сотрудничества", - говорится в публикации.