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AZPROMO и российская компания обсудили возможности сотрудничества

AZPROMO и российская компания обсудили возможности сотрудничества В Москве состоялась встреча советника Азербайджанского аентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Зохраба Гадирова, торгового представителя Азербайджана в России Руслана Алиева и управляющего партнера российской компа
Бизнес
8 июля 2022 г. 11:32
AZPROMO и российская компания обсудили возможности сотрудничества

В Москве состоялась встреча советника Азербайджанского аентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Зохраба Гадирова, торгового представителя Азербайджана в России Руслана Алиева и управляющего партнера российской компании "Технониколь" Сергея Колесникова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Azpromo.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества в инвестиционной и бизнес-сферах.

З. Гадиров проинформировал о мерах, предпринимаемых в направлении улучшения бизнес-среды в Азербайджане, создании и развитии промышленных зон, а также Алятской свободной экономической зоне, создающей дополнительные возможности для привлечения инвестиций в ненефтяной сектор.

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Версия на английском языке AZPROMO, Russian company mull possibilities of cooperation
Версия на азербайджанском языке AZPROMO və Rusiya şirkəti əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər

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