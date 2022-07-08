AZPROMO и российская компания обсудили возможности сотрудничества

В Москве состоялась встреча советника Азербайджанского аентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Зохраба Гадирова, торгового представителя Азербайджана в России Руслана Алиева и управляющего партнера российской компа

В Москве состоялась встреча советника Азербайджанского аентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Зохраба Гадирова, торгового представителя Азербайджана в России Руслана Алиева и управляющего партнера российской компании "Технониколь" Сергея Колесникова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Azpromo.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества в инвестиционной и бизнес-сферах.

З. Гадиров проинформировал о мерах, предпринимаемых в направлении улучшения бизнес-среды в Азербайджане, создании и развитии промышленных зон, а также Алятской свободной экономической зоне, создающей дополнительные возможности для привлечения инвестиций в ненефтяной сектор.