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Azexport: На начальном этапе через Amazon и eBay продукция будет продаваться в 40 стран

Azexport: На начальном этапе через Amazon и eBay продукция будет продаваться в 40 стран На начальном этапе азербайджанская продукция будет продаваться в 40 странах через платформы электронной торговли США - Amazon и eBay. Постепенно число стран будет расширяться.
Бизнес
2 февраля 2022 г. 12:51
Azexport: На начальном этапе через Amazon и eBay продукция будет продаваться в 40 стран

На начальном этапе азербайджанская продукция будет продаваться в 40 странах через платформы электронной торговли США - Amazon и eBay. Постепенно число стран будет расширяться.

Как сообщает Report, об этом рассказал глава портала Azexport Айхан Гадашов.

"Посылки будут отправляться по почте. В настоящее время можно осуществлять почтовые отправления только в 40 стран из-за определенных проблем с почтовыми перевозками. В будущем список будет расширен", - отметил он.

A.Гадашев также отметил, что отсутствие платежной системы PayPal в Азербайджане не повлияет на продажи: "Сейчас электронные системы продаж исключают PayPal в качестве основной платежной системы. В настоящее время у Amazon есть эта система, а у eBay она отменена. Только в старых аккаунтах активны аккаунты PayPal, а те, кто только что присоединился к eBay, не могут активировать эту платежную систему. Существуют альтернативные платежные системы, к примеру, Payoneer, который в настоящее время популярен во всем мире".

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Версия на азербайджанском языке “Azexport”: "Amazon" və "eBay"la ilkin mərhələdə 40 ölkəyə məhsul satılacaq”

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