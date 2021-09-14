"Азерхалча": Мы планируем продать 71 ковер, привезенный в Россию

На международной выставке Heimtextil Russia 2021 в Москве принимают участие не только российские граждане, но и иностранные гости.

На международной выставке Heimtextil Russia 2021 в Москве принимают участие не только российские граждане, но и иностранные гости.

Об этом российскому бюро Report на открытии выставки сообщил председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов.

"Сегодня мы демонстрируем 71 ковер и отдаем предпочтение именно карабахским коврам. В конце прошлого года руководство страны сделало нам замечательный подарок - наши земли были освобождены от оккупации. Поэтому мы привезли сюда больше карабахских ковров, хотели, чтобы с ними ознакомились гости и клиенты. Безусловно, здесь представлены и образцы других школ ковроткачества", - отметил он.

E.Мамедов также рассказал об инновациях, которые внедряет возглавляемая им структура: "У каждого ковра имеется QR-код. Отсканировав его, вы узнаете название ковра, в каком году, в какой мастерской он был соткан и прочие данные. Это наше культурное наследие, история. Азербайджанские ковры демонстрируются в международных музеях, выставляются на зарубежные аукционы. Иногда возникают проблемы с информацией о происхождении ковра. Новый этикетаж призван их устранить".

Что касается роли выставки в продвижении азербайджанских ковров в России, он отметил, что за последние 5 лет Азербайджан не экспортировал ковры в Россию: "Сегодня мы демонстрируем образцы всех школ ковроткачества. Они вызывают интерес. Поэтому мы планируем продать 71 ковер с выставки. У нас будет много встреч в течение следующих 3 дней. Надеемся, что архитекторы и дизайнеры будут использовать в интерьерах именно азербайджанские ковры, и они найдут свое место в разных городах России".