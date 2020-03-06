Азербайджанский бизнес заинтересован в участии в биржевых торгах в Беларуси

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и посольство Азербайджана в Беларуси объединят усилия по привлечению азербайджанского бизнеса на биржевые торги.

Как передает Report, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

"Одна из главных задач посольства - содействовать развитию торгово-экономических отношений между странами. Это касается как поставок белорусских товаров в Азербайджан, так и продукции азербайджанских предприятий в Беларусь. Биржевая торговля имеет значительный потенциал: она снимает необходимость поиска деловых партнеров за рубежом и, что более важно, обеспечивает прямой контакт между производителем и конечным потребителем. Поэтому вместе с БУТБ мы готовы информировать представителей азербайджанского бизнеса о возможностях биржевой площадки и рекомендовать воспользоваться этим механизмом. Тем более что барьеры для выхода на биржевой рынок отсутствуют", - сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов во время посещения центрального офиса биржи.

Дипломат также поддержал решение руководства БУТБ об упрощении процедуры аккредитации для компаний-нерезидентов. Он отметил, что такой шаг навстречу иностранным участникам торгов будет способствовать росту биржевого товарооборота, в том числе с Азербайджаном.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подчеркнул важность расширения номенклатуры товаров, закупаемых азербайджанскими компаниями на биржевых торгах. "На бирже аккредитованы 33 азербайджанские компании. За прошлый год они совершили сделки на 14,2 млн долларов США, это в два раза больше, чем в 2018 году. Но ведь могло бы быть в три или даже в четыре раза больше, если бы помимо лесоматериалов закупалось, например, сухое молоко, сыворотка или металлоизделия. Это востребованная в Азербайджане продукция, поэтому, на мой взгляд, потенциал биржевой торговли пока реализуется не в полной мере. Рассчитываем на содействие посольства в выработке перечня перспективных товарных позиций, а также в поиске достойной компании, которая стала бы брокером БУТБ в Азербайджане. Мы сможем достичь желаемых результатов, только если объединим усилия", - сказал А. Осмоловский.