​Азербайджанские товары демонстрируются на выставке в Германии

17 января в столице Германии Берлине начала работу традиционная выставка в сфере продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства "Международная зеленая неделя" (“International Green Week”).

Об этом Report сообщили в Фонде поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO).

Отмечается, что на выставке, которая продлится до 26 января, при организации AZPROMO на едином стенде страны Made in Azerbaijan экспонируются до 180 разновидностей товаров 11 азербайджанских компаний, осуществляющих деятельность в сфере производства продуктов питания, вин и других спиртных напитков, а также сельского хозяйства.

Отметим, что Азербайджан в 12-й раз представлен на считающейся самой крупной европейской выставке "Международная зеленая неделя", в которой участвуют более 1500 компаний из более чем 70 стран.