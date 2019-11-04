Азербайджанские предприятия заключили несколько договоренностей с российским производителем металлообрабатывающего оборудования

Пензенская компания по производству и продаже металлообрабатывающего оборудования "СтанкоМашСтрой" и азербайджанские компании заключили несколько договоренностей по поставкам во время недавнего делового визита в Баку.

Об этом сказал Report начальник отдела ВЭД «СтанкоМашСтрой» Сергей Мозолин.

«С несколькими потенциальными клиентами мы обсудили модели оборудования и договорились о том, что отправим коммерческие предложения. На данный момент пока не заключено контрактов, но оборудование – это не повседневная покупка, иногда заказ осуществляется спустя несколько лет. Нам еще следует обсудить технические характеристики, стоимость и условия поставки», - сказал С.Мозолин.

Кроме того, по его словам, были проведены переговоры с несколькими заводами, которые готовятся к модернизации и перевооружению и обсудили необходимое им оборудование. «Например, у ОАО «Азнефтехиммаш» много заводов [на его балансе 14 акционерных обществ, в том числе 10 заводов по производству оборудования] находится в процессе модернизации и переоснащения. Они много чего хотят обновить. Мы уже отправили несколько коммерческих предложений и ждем ответа от азербайджанской стороны. Надеемся на принятие положительного решения уже до конца года. А поставки ожидаем на следующий год», - сказал С. Мозолин.

По его словам, в ходе поездки представители пензенского предприятия переговорили с Азербайджано-Российским деловым советом, Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций, а также представителями министерства оборонной промышленности страны.

Отметим, что ранее «СтанкоМашСтрой» уже сотрудничал с азербайджанскими компаниями. В августе 2019 года с одной из промышленных компаний был заключен контракт на поставку универсального токарно-винторезного станка СТ 16к20/750. На сегодняшний день была осуществлена одна поставка.

Компания «СтанкоМашСтрой» - современное высокотехнологичное предприятие по производству металлообрабатывающего оборудования. На производственных площадях компании осуществляется сборка оборудования различной категории: от простых механических станков (аналогов 16к20) до высокоточных обрабатывающих центров VTM.