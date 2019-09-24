Синьцзянская YEMA Group: Грузовой поезд Китай-Европа открывает больше возможностей для азербайджанских трейдеров

Азербайджан и Синьцзян-Уйгурский автономный район Северо-Западного Китая добились значительных успехов в экономическом сотрудничестве в рамках проекта «Один пояс и один путь» (BRI).

Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, об этом сказал заместитель генерального директора отдела внешней торговли синьцзянской компании YEMA Group Ван Вэй.

По его словам, азербайджанское красное вино, помимо других продуктов, непрерывно «втекало» в Синьцзян через прямые авиарейсы между Баку и Урумчи, региональной столицей Синьцзяна.

«Винный бизнес процветает», - сказал Ван Вэй.

Как отметил Ван Вэй, его компания импортировала 10 партий, или более 30 000 бутылок, красного вина из Азербайджана с сентября прошлого года.

По словам Вана, многие китайские туристы просто обожают вкус азербайджанского красного вина и покупают его посредством заказов через почту, чтобы отправить друзьям и родственникам по всему Китаю в качестве подарков.

В дополнение к прямому рейсу, грузовой поезд Китай-Европа между Урумчи и Неаполем (Италия) через Азербайджан открывает больше возможностей для азербайджанских трейдеров.

Ван сказал, что азербайджанские компании выразили намерение импортировать химикаты и другие продукты из Синьцзяна.

В соответствии с предложением BRI, Синьцзян провел торгово-экономические переговоры о сотрудничестве со странами, участвующими в инициативе «Один пояс и один путь», в том числе с Азербайджаном.