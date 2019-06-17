​Азербайджан увеличил экспорт табака на более чем 26%

В январе-мае этого года импорт в Азербайджан табака и табачных изделий на сумму 39 945,24 тысяч долларов.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, это на 8 017,04 тыс. долларов или 16,72% меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

Импорт табака и табачных изделий за 5 месяцев составил 1,24% от общего объема ввезенных в страну товаров.

В отчетный период Азербайджан экспортировал табак и его промышленные заменители на сумму 6 379,95 тыс. долларов, что в годовом сравнении на 1 337,12 тыс. долларов или 26,52% больше.

Доля экспорта табака и заменителя табака в общем объеме экспорта составил 0,68%.