Азербайджан сократил экспорт табака и табачных изделий на 21%

В январе-апреле нынешнего года в Азербайджан импортировано табака и табачных изделий на сумму 27,7 млн долларов США.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, это на 3,15 млн долларов США или на 10,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

За отчетный период импорт табака и табачных изделий составил 0,8% от общего объема импорта.

За первые 4 месяца текущего года из Азербайджана было экспортировано табака и его промышленных заменителей на сумму 4,8 млн долларов США, что в годовом сравнении меньше на 1,2 млн долларов США или на 20,5%.