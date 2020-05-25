Наверх

Азербайджан сократил экспорт табака и табачных изделий на 21%

Азербайджан сократил экспорт табака и табачных изделий на 21%

© google.az

В январе-апреле нынешнего года в Азербайджан импортировано табака и табачных изделий на сумму 27,7 млн долларов США. 

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, это на 3,15 млн долларов США или на 10,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. 

За отчетный период импорт табака и табачных изделий составил 0,8% от общего объема импорта. 

За первые 4 месяца текущего года из Азербайджана было экспортировано табака и его промышленных заменителей на сумму 4,8 млн долларов США, что в годовом сравнении меньше на 1,2 млн долларов США или на 20,5%.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!