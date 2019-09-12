​Азербайджан может импортировать медоборудование из Свердловска

Азербайджан может импортировать медоборудование из Свердловской области России.

Как сообщает Report, об этом заявил министр международных отношений и внешней экономики Свердловской области Василий Козлов.

По его словам, по данному вопросу будут проведены встречи с азербайджанской стороной.

В 2018 году товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился на 19% и превысил 2,5 млрд долларов. За первые семь месяцев этого года товарооборот увеличился на 23% в годовом выражении.

Товарооборот между Азербайджаном и Свердловской областью вырос в прошлом году на 83% и составил 95 млн долларов.