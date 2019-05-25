​Азербайджан и Афганистан обсудили сотрудничество в различных областях

Баку и Кабул имеют большой потенциал для развития сотрудничества в областях сельского хозяйства, инвестиций, транспорта, связи, строительства и производства стройматериалов.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Шахин Мустафаев в ходе встречи с делегацией, возглавляемой министром промышленности и торговли Афганистана Аджмалом Ахмади.

Глава Минэкономики отметил, что между странами было подписано более 15 документов в области экономики и торговли, также была создана Рабочая группа по экономическому сотрудничеству. Ее первое заседание запланировано на июль этого года в Баку.

Говоря о торговых отношениях между двумя странами, Мустафаев сказал, что в 2018 году двусторонний торговый оборот увеличился на 37%, а в январе-апреле 2019 года на 50%, подчеркнув, что имеются широкие возможности для увеличения данных показателей.