Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский стартап Keepface привлек инвестиции из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как сообщил Report учредитель и исполнительный директор компании Вагиф Аббасов, компания Keepface заключила с действующим в регионе MENA (Ближний Восток, Северная Африка) частным инвестиционным фондом инвестиционный контракт на 300 тыс. долларов.

Согласно предварительной оценке, себестоимость стартапа составляет 2 млн долларов.

"Выделенные финансы пойдут на развитие платформы Keepface и расширение сферы обслуживания. На очередном этапе предусматривается выход на российский рынок и другие арабские страны. Большая часть инвестиций будет направлена на расширение платформы GPS с технической точки зрения", - сказал он.

Отметим, что Keepface, центральный офис которого расположен в Дубае, является азербайджанским стартапом, действующим в Турции, Иране, странах Центральной Азии и Кавказа.

Год назад компания приступила к деятельности в BBF (Baku Business Factory). Keepface является платформой, автоматизировавшей Influencer Marketinq, который считается одним из трендовых маркетинговых стратегий в мире.

В данной платформе инфлюенсеры - пользователи, которые имеют много подписчиков в социальных сетях (знаменитости, блогеры, журналисты, эксперты, активные группы и страницы), и бренды находят друг друга и реализуют социальные медиа-кампании. В настоящее время Keepface оказывает в регионе услуги более 30 местным и международным компаниям и агентствам.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.