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Азербайджанские женщины-предприниматели получили более 16 млн манатов льготных кредитов

Азербайджанские женщины-предприниматели получили более 16 млн манатов льготных кредитов
Бизнес
26 января 2024 г. 17:40
Азербайджанские женщины-предприниматели получили более 16 млн манатов льготных кредитов

В 2023 году Фонд развития предпринимательства (ФРП) при Министерстве экономики предоставил 290 женщинам-предпринимателям льготные кредиты на сумму 16,4 млн манатов.

Об этом Report сообщили в ФРП.

В прошлом году фонд также выделил 7,1 млн манатов на финансирование 108 проектов молодых предпринимателей.

В 2023 году ФРП предоставил льготные кредиты на сумму 193,8 млн манатов для финансирования 3 276 инвестиционных проектов общей стоимостью 459,9 млн манатов. 46,4% кредитов было выдано на производство сельскохозяйственной продукции, 43% - промышленной продукции, 5,5% - сектору услуг, 4,5% - туристическому сектору. На регионы пришлось 72%, на Баку и Абшерон - 28% льготного финансирования. На реализацию 4 проектов на освобожденных от оккупации территориях выделено 11,5 млн манатов.

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Версия на английском языке Nearly $10M of loans granted to female entrepreneurs in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qadın sahibkarlar ötən il 16 milyon manatdan çox güzəştli kredit alıb

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