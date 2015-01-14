​Азербайджанские таможенники изъяли на границе 1500 мобильных телефонов, приобретенных физическими лицами через Интернет

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня приступят к возвращению приобретенных физическими лицами за рубежом через Интернет мобильных телефонов, задержанных 9 января Главным таможенным управлением города Баку.

Об этом Report сообщил начальник отдела по обслуживанию клиентов компании "Азерэкспресспочт" Шакир Джалалов. Отметим, что данная компания занимается доставкой товаров по адресам в пределах страны.

Ш.Джалалов заявил, что заказанные из-за рубежа телефоны были изъяты для проведения расследований, преследующих целью определить стоимость заказа и количество телефонных аппаратов, отправленных по одном адресу или на имя одного лица.

По словам официального представителя компании, согласно решению Кабмина, поступающие в страну международные извещения регистрируются: "В случае поступления в течение месяца на один и тот же адрес извещений на сумму в более 1000 долларов США, определенная часть этих средств должна быть оплачена в виде таможенной пошлины".

Как отметил Ш.Джалалов, около 1500 изъятых телефонов - в основном дорогие ("iPhone 5", "iPhone 6" и др.). Около 600 телефонов уже зарегистрированы и с завтрашнего дня они будут переданы владельцам.

Отметим, что, согласно решению Кабмина от 14 октября 2013 года об утверждении "Льготных и упрощенных правил перемещения физическими лицами через таможенную границу товаров, не предусмотренных для производства или для коммерческих целей", если в течение 30 дней на имя одного и того же физического лица при помощи международных почтовых извещений или транспортных компаний поступает товар не дороже 1000 долларов, он может быть доставлен в страну без внесения таможенной пошлины.