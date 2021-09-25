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Азербайджанские предприниматели посетят Новгородскую область РФ

Азербайджанские предприниматели посетят Новгородскую область РФ Делегация предпринимателей из Азербайджана в ноябре посетит Новгородскую область России
Бизнес
25 сентября 2021 г. 22:44
Азербайджанские предприниматели посетят Новгородскую область РФ

Делегация предпринимателей из Азербайджана в ноябре посетит Новгородскую область России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказала директор Новгородского центра поддержки экспорта Татьяна Лаврентьева.

По ее словам, аналогичный визит в 2022 году планируется из Новгородской области в Азербайджан.

Директор центра отметила, что в последние несколько лет объем экспорта новгородских товаров в Азербайджан остается примерно на одном уровне – около 4,5 млн долларов США.

"При поддержке нашего центра были заключены контракты на поставку в Азербайджан меда, линолеума, травяного чая, детских развивающих игрушек, кондитерских изделий и другой продукции. Потенциал у рынка Азербайджана значительный. По данным Российского экспортного центра, республика входит в пятерку самых перспективных государств для экспорта. И у новгородского бизнеса интерес к стране высокий", - сказала Т.Лаврентьева.

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