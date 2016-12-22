Азербайджанские предприниматели отправятся с рабочим визитом в Тебриз и Ардебиль

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ На 14-17 января 2017 года запланирован рабочий визит группы азербайджанских предпринимателей в иранские города Тебриз и Ардебиль.

Как сообщили Report из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций ("Azpromo"), визит состоится при организационной поддержке Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

В рамках визита предусматривается проведение в Тебризе и Ардебиле двусторонних встреч с иранскими предпринимателями для расширения деловых связей. Желающие участвовать в поездке предприниматели могут обратиться до 27 декабря в Национальную конфедерацию предпринимателей (работодателей) Азербайджана (контактное лицо: Рауф Алиев, тел. +99412 4657243, +99470 2909911, e-mail:raliyev@ask.org.az).