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Азербайджанские ковры могут продаваться на Amazon

Азербайджанские ковры могут продаваться на Amazon Ведутся переговоры о продаже азербайджанских ковров на Amazon и других онлайн-платформах по всему миру.
Бизнес
3 ноября 2022 г. 17:47
Азербайджанские ковры могут продаваться на Amazon

Ведутся переговоры о продаже азербайджанских ковров на Amazon и других онлайн-платформах по всему миру.

Об этом Report заявил председатель ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов.

Он отметил, что со следующего года на указанных платформах могут начаться продажи азербайджанских ковров.

"Мы ведем переговоры с различными международными дизайнерами ковров, чтобы их новый и современный дизайн создавался на основе наших традиционных ковров", - отметил Э.Мамедов.

Напомним, что в прошлом году выручка ОАО "Азерхалча" от продаж составила 1,607 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijani carpets may be sold on Amazon
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan xalçaları "Amazon"da satıla bilər

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