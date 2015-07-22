 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанские бизнесмены посетят Северный Кипр

    Цель визита - наладить бизнес-отношения между Северным Кипром и Азербайджаном

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Делегация представителей азербайджанских бизнес-кругов посетит Северный Кипр.

    Как сообщает Report со ссылкой на информированные источники, визит состоится 27 июля.

    В ходе визита азербайджанская делегация проведет встречи с официальными представителями Северного Кипра и Торгово-промышленной палаты. Цель визита - наладить бизнес-отношения между Северным Кипром и Азербайджаном.

    Визит организован Союзом бизнесменов Азербайджана и Турции при поддержке представительства Турецкой Республики Северного Кипра в Баку. В настоящее время ведется работа над программой визита.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi