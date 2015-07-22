Азербайджанские бизнесмены посетят Северный Кипр

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Делегация представителей азербайджанских бизнес-кругов посетит Северный Кипр.

Как сообщает Report со ссылкой на информированные источники, визит состоится 27 июля.

В ходе визита азербайджанская делегация проведет встречи с официальными представителями Северного Кипра и Торгово-промышленной палаты. Цель визита - наладить бизнес-отношения между Северным Кипром и Азербайджаном.

Визит организован Союзом бизнесменов Азербайджана и Турции при поддержке представительства Турецкой Республики Северного Кипра в Баку. В настоящее время ведется работа над программой визита.