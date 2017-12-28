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    Азербайджанская компания начала деятельность в Казахстане

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    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанская компания Global Energy Solutions (Glensol), один из ведущих поставщиков комплексных решений по техническому обслуживанию и обеспечению целостности оборудования для нефтегазовой, энергетической, водной и химической отраслей, начала деятельность в Казахстане, открыв в этом месяце офис и сервисный центр в городе Актау - центре нефтегазовой промышленности Казахстана.

    Как сообщает Report, новый сервисный центр, офисное и складское помещение охватывает площадь в 2 000 кв.м.

    Офис в Актау дает возможность компании обеспечивать высокий уровень обслуживания клиентов и способствует дальнейшему росту на нефтегазовом рынке в Казахстане.

    "Открытие нового офиса и сервисного центра в Актау – это новый этап развития нашей компании, демонстрирующий растущие возможности и опыт как на местном, так и на международном уровне. Мы с нетерпением ожидаем расширения нашей деятельности в Казахстане, пользуясь благоприятным стратегическим расположением Актау", - сказал Тамерлан Алиев, генеральный директор Glensol.

    Основанная в 2012 году как дочернее предприятие компании Nobel Oil Services, Glensol специализируется в сфере эксплуатации нефтепромыслов и технического обслуживания оборудования. Glensol предоставляет услуги по управлению целостностью объектов, обеспечению эксплуатационной надежности, обслуживанию и ремонту турбокомпрессорного оборудования, клапанов и насосов. К числу ее клиентов относятся SOCAR, BP и другие крупные компании.

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