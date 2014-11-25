​Азербайджанцы откроют "Базар" в "Метрополисе"

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Во второй очереди торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Метрополис" азербайджанская группа PNN откроет фермерский рынок "Базар" площадью 2 тысячи квадратных метров.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании Cushman & Wakefield, ставшей консультантом сделки.

Фермерский рынок "Базар" откроется на "минус первом" уровне "Метрополиса" и будет работать сразу в двух форматах — гастрономического бутика и фермерского рынка. Как сообщалось ранее, вторая очередь ТРЦ "Метрополис" площадью 38 тысяч "квадратов" откроется в первом квартале 2016 года.

Еще один "Базар" площадью 1,8 тысячи квадратных метров появится в начале 2015 года в составе торгово-развлекательного центра "Авиа Парк" на Ходынском поле. Аналогичный торговый объект уже работает на пятом этаже универмага "Цветной" в центре столицы. Инвестиции компании в открытие одного фермерского рынка составляют $3-5 млн.

Компания PNN Group принадлежит азербайджанским бизнесменам, братьям Низаму и Насибу Пириевым. Основным активом группы является нефтехимическая компания AzMeCo. Также PNN Group сотрудничает с De Beers, Hamley's и KFC, открывая торговые объекты этих компаний в Азербайджане и Украине.