Азербайджан занял 70-ое место в списке Forbes по уровню ведения бизнеса

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан вошел в список лучших стран для ведения бизнеса (Best Countries for Business) по мнению Forbes.

Как передает Report, Азербайджан занял 70-ое место среди 161 страны в рейтинге.

Первое место в рейтинге второй год подряд занимает Великобритания. За ней следуют Швеция, Гонконг, Нидерланды, Новая Зеландия. Соединенные Штаты заняли 17 место.

Среди стран СНГ, Грузия занимает 44, Россия - 55, Казахстан - 65, Армения 87, Беларусь - 88, Узбекистан - 105, Кыргызстан - 108 место, Таджикистан - 124.

Хуже всего бизнесменам, судя по рейтингу Forbes, приходится в Центральноафриканской республике, Конго, Гвинее-Бисау, Экваториальной Гвинее и Чаде.

Forbes оценивает страну по пятнадцати различным факторам: защита прав собственности, уровень коррупции, налоги, инновации, качество жизни и т.д.

При оценке используются опубликованные отчеты Всемирного банка, компаний Aon и Marsh & McLennan, Всемирного экономического форума, ООН и других организаций.