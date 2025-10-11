Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026
    Азербайджан возобновил экспорт капусты в Беларусь

    Бизнес
    • 11 октября, 2025
    • 14:56
    Азербайджан возобновил экспорт капусты в Беларусь

    Азербайджан в январе-июле текущего года экспортировал 225,1 тонны капусты (кроме цветной капусты, брюссельской капусты и брокколи) на сумму 187 тыс. долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 71% и 45% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

    За отчетный период Азербайджан экспортировал в Украину 166,9 тонны продукции (в 8,4 раза больше, чем годом ранее) на сумму 125,6 тыс. долларов США (+10,5 раза), в Россию - 37 тонн (-95%) на сумму 33,3 тыс. долларов США (-90%), в Беларусь - 20,3 тонны на сумму 14,2 тыс. долларов США, в Саудовскую Аравию - 0,9 тонны на сумму 13,7 тыс. долларов США (годом ранее поставок не было).

    Поставки в Беларусь возобновлены спустя 2 года и 1 месяц.

    В 2024 году из 841 тонны капусты, экспортированной из Азербайджана, 97,5% пришлось на долю России.

    капуста экспорт Госкомстат Беларусь
    Лента новостей