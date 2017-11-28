Азербайджан внесет поправки в закон "О патенте"

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Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане разрабатывается законопроект о внесении поправок в закон "О патенте".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам (ГКСМП) Ниязи Рагимов на региональном семинаре "Договор о патентном праве и его применение" в Баку.

"Изменения в закон "О патенте" неизбежны. Он был рассмотрен с участием экспертов Всемирной организации интеллектуальной собственности. Сейчас разрабатывается проект предложений, в котором содержатся необходимые изменения в соответствии с соглашением "О патентном праве". Проект находится на завершающем этапе", - сказал заместитель председателя комитета.