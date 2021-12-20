Азербайджан в этом году импортировал из Грузии товары на 100 млн долларов

В январе-ноябре этого года Азербайджан импортировал из Грузии товары на сумму 100,1 млн долларов США.

В январе-ноябре этого года Азербайджан импортировал из Грузии товары на сумму 100,1 млн долларов США.

Об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

Согласно документу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост стоимости составил 37,7%.

Азербайджан с долей 3,6% находится на 8-м месте в десятке стран-импортеров грузинской продукции. В тройку лидеров вошли Китай (537,9 млн долларов США), Россия (502,1 млн долларов США) и Турция (275,5 млн долларов США).

За первые 11 месяцев общая стоимость отечественной продукции, экспортируемой Грузией в зарубежные страны, выросла на 27,6% в годовом сравнении и составила 3 млрд 823 млн долларов США.