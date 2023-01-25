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Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей на более чем 13%

Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей на более чем 13% В 2022 году в Азербайджан импортировано 74 577 автомобилей различного назначения на сумму 1 057,8 млн долларов США.
Бизнес
25 января 2023 г. 16:16
Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей на более чем 13%

В 2022 году в Азербайджан импортировано 74 577 автомобилей различного назначения на сумму 1 057,8 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это соответственно на 18,2% и 13,1% больше, чем в 2021 году.

В 2022 году импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки десяти и более человек, включая водителя, увеличился на 56% - до 415 единиц (53 млн долларов США), а импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных для перевозки людей, сократился на 19,4% - до 68 684 единиц (844,7 млн долларов США).

Из этих автомобилей 11 337 (стоимостью 155,4 млн долларов США) являются транспортными средствами с двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем, а 486 (стоимостью 17,7 млн долларов США) - электромобилями. Импорт первых сократился на 12,4%, а вторых увеличился в 3 раза.

Кроме того, импорт автотранспортных средств для перевозки грузов сократился на 7,1% - до 5 127 единиц (на сумму 109,6 млн долларов США), а импорт автотранспортных средств специального назначения увеличился на 89,7% - до 351 единицы (на сумму 50,5 млн долларов США).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 13 %-dən çox artırıb

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