Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей на 24% за семь месяцев

За январь-июль текущего года Азербайджан импортировал 63 401 автомобиль различного назначения на общую сумму $1 млрд 171 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 24,1% в денежном выражении и на 23,9% в количественном.

Импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, увеличился в 2,35 раза до 305 единиц (на сумму $20,253 млн). Ввоз легковых автомобилей и других моторных транспортных средств вырос на 26,1%, достигнув 58 044 единиц (на сумму $1 млрд 60,459 млн).

Из общего числа импортированных автомобилей 29 958 единиц (на сумму $601,25 млн) составляют гибридные транспортные средства. Еще 1 180 единиц (на сумму $38,13 млн) приходится на транспортные средства, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем.

Эти цифры свидетельствуют о 2,3-кратном увеличении импорта гибридных автомобилей, в то время как ввоз полностью электрических транспортных средств сократился на 34,15%.

Кроме того, импорт грузовых моторных транспортных средств снизился на 0,5%, составив 4 759 единиц (на сумму $57,146 млн), а ввоз моторных транспортных средств специального назначения увеличился на 17,2%, достигнув 293 единиц (на сумму $28,133 млн).