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Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%

Азербайджан увеличил импорт мяса на 3% В январе-октябре текущего года Азербайджан импортировал 34 тыс. 860 тонн мяса
Бизнес
2 декабря 2023 г. 12:10
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%

В январе-октябре текущего года Азербайджан импортировал 34 тыс. 860 тонн мяса.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, стоимость продукции в этом объеме составила 69 млн 995 тыс. долларов США.

Согласно данным, это на 1 054 тонны (3,1%) больше в количественном и на 7 млн 385 тыс. долларов (11,8%) в стоимостном выражении в сравнении с январем-октябрем 2022 года, когда Азербайджан импортировал 33 тыс. 806 тонн мяса на 62 млн 610 тыс. долларов.

Расходы на импорт мяса за отчетный период составили 0,49 % от общего объема расходов Азербайджана на импорт.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bir ildə ət idxalını 3 %-dən çox artırıb

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