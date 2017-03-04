Азербайджан увеличил импорт алкоголя в 3 раза

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В январе этого года наблюдалась положительная динамика в экспорте алкогольных и безалкогольных напитков из Азербайджана.

Как сообщили Report в Государственном Таможенном Комитете (ГТК) за месяц из Азербайджана были экспортированы алкогольные и безалкогольные напитки на сумму 739,38 тыс. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это больше на 536,33 тыс. долларов или в 3,6 раза.

За отчетный период экспорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 0,09% от общего экспорта.

В комитете также сообщили, что в январе в Азербайджан импортированы алкогольные и безалкогольные напитки, а также уксус на сумму 3 089,80 тыс. долларов. А это по сравнению с 2016 годом больше на 1 910,5 тыс. долларов или в 2,6 раза.

За отчетный период импорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 0,7% от общего импорта.