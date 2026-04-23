Азербайджан увеличил экспорт чая и сократил импорт
Бизнес
- 23 апреля, 2026
- 11:52
В январе-марте текущего года Азербайджан экспортировал 204,1 тонны чая на сумму $1 млн 757 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 31,4 тонны (18,2%) и на $229,96 тыс. (15%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В отчетный период доходы от экспорта чая составили незначительную долю в общих экспортных доходах Азербайджана.
В январе-марте этого года Азербайджан импортировал 3 158 тонн чая на сумму $20 млн 378 тыс., что соответственно на 975,6 тонн (23,6%) и на $5 млн 29 тыс. (19,8%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В отчетный период расходы на импорт чая составили 0,5% от общей суммы импортных расходов Азербайджана.
