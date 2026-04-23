Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Азербайджан увеличил экспорт чая и сократил импорт

    Бизнес
    • 23 апреля, 2026
    • 11:52
    Азербайджан увеличил экспорт чая и сократил импорт

    В январе-марте текущего года Азербайджан экспортировал 204,1 тонны чая на сумму $1 млн 757 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 31,4 тонны (18,2%) и на $229,96 тыс. (15%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В отчетный период доходы от экспорта чая составили незначительную долю в общих экспортных доходах Азербайджана.

    В январе-марте этого года Азербайджан импортировал 3 158 тонн чая на сумму $20 млн 378 тыс., что соответственно на 975,6 тонн (23,6%) и на $5 млн 29 тыс. (19,8%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В отчетный период расходы на импорт чая составили 0,5% от общей суммы импортных расходов Азербайджана.

    Экспорт чая из Азербайджана Импорт чая в Азербайджан Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК)
    Azərbaycan çay ixracını artırıb, idxalını isə azaldıb
    Azerbaijan boosts tea exports, cuts imports

